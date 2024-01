Le Scie’Clo-Cross Départ Salle des Fêtes Val-de-Scie, samedi 20 janvier 2024.

Val-de-Scie Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 09:00:00

fin : 2024-01-20

Rendez-vous à la salle des fêtes d’Auffay pour la traditionnelle course cyclo dans le cadre du Caux Tour !

10h : course U7, puis U9, puis U11 puis U13

11h30 : remise des récompenses

13h : course U15 garçons et filles

13h30 : course U17 garçons et filles

14h15 : course U19 garçons, U19 dames et Séniors

15h15 : course séniors, masters et U23 hommes

16h15 : remise des récompenses

Restauration sur place !

Départ Salle des Fêtes

Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2024-01-11 par Office de Tourisme Terroir de Caux