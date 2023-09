Rando Mob’ Départ Salle des fêtes Taxat-Senat, 7 octobre 2023, Taxat-Senat.

Taxat-Senat,Allier

Rando Mob’ organisée par Solexcités 49 RR.

Départ de la rando à 10h ( pique-nique tiré des sacoches).

Chasse au trésor à 16h, suivi d’un After mob’ ( apéro concert avec Obad).

Sur réservation..

2023-10-07 10:00:00 fin : 2023-10-07 . .

Départ Salle des fêtes

Taxat-Senat 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Rando Mob’ organized by Solexcités 49 RR.

Hike starts at 10am (picnic provided).

Treasure hunt at 4pm, followed by an After mob’ (aperitif concert with Obad).

Reservations required.

Rando Mob » organizado por Solexcités 49 RR.

Inicio de la marcha a las 10 h (picnic incluido).

Búsqueda del tesoro a las 16 h, seguida de un « After mob » (concierto aperitivo con Obad).

Reserva obligatoria.

Rando Mob’ organisiert von Solexcités 49 RR.

Start der Wanderung um 10 Uhr (Picknick aus den Satteltaschen).

Schatzsuche um 16 Uhr, gefolgt von einem After Mob’ (Aperitif-Konzert mit Obad).

Auf Reservierung.

Mise à jour le 2023-09-21 par Office de tourisme Val de Sioule