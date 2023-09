fête de la science: Séance de marche nordique Départ Salle des Fêtes Raucoules, 14 octobre 2023, Raucoules.

Raucoules,Haute-Loire

9h Découverte de la marche nordique par Madeleine Mounier, animatrice diplômée de randonnée pédestre. La science a démontré les bienfaits spectaculaires de la marche nordique, qui fait travailler 90% des muscles du corps ! Gratuit.

Départ Salle des Fêtes

Raucoules 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



9am Introduction to Nordic walking by Madeleine Mounier, qualified hiking instructor. Science has demonstrated the spectacular benefits of Nordic walking, which works 90% of the body’s muscles! Free

9am Descubra la marcha nórdica con Madeleine Mounier, monitora titulada de marcha. La ciencia ha demostrado los espectaculares beneficios de la marcha nórdica, que hace trabajar el 90% de los músculos del cuerpo Gratis

9 Uhr Entdeckung des Nordic Walking durch Madeleine Mounier, diplomierte Wanderleiterin. Die Wissenschaft hat die spektakulären Vorteile des Nordic Walking nachgewiesen, bei dem 90% der Muskeln des Körpers trainiert werden! Kostenlos

