Les Galopades de Noël à Bayeux Départ rue Lambert Leforestier Bayeux, 1 décembre 2023, Bayeux.

Bayeux,Calvados

Les galopades de Noël à Bayeux sont des courses festives et familiales. Courez déguisés ! Nombreux lots à gagner pour les meilleurs de chaque course

Parcours animé : musique, dégustations, spectacles….

2023-12-22 19:15:00 fin : 2023-12-22 21:30:00. .

Départ rue Lambert Leforestier rue Lambert-Leforestier

Bayeux 14400 Calvados Normandie



Bayeux’s Christmas galopades are festive family races. Run in costume! Lots of prizes to be won by the best in each race

Animated course: music, tastings, shows…

Las galopadas navideñas de Bayeux son carreras festivas y familiares. ¡Corre disfrazado! Numerosos premios para los mejores de cada carrera

Recorrido animado: música, degustaciones, espectáculos…

Die Weihnachtsgaloppaden in Bayeux sind festliche und familienfreundliche Läufe. Laufen Sie verkleidet! Zahlreiche Preise für die Besten jedes Rennens zu gewinnen

Belebte Strecke: Musik, Verkostungen, Aufführungen…

Mise à jour le 2023-11-28 par OT Bayeux Intercom