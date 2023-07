Les Grands Lacs à vélo Départ port de Moutéou Parentis-en-Born, 1 octobre 2023, Parentis-en-Born.

Parentis-en-Born,Landes

Un rendez-vous qui séduit chaque année de plus en plus de participants, avec un concept simple : partir à la découverte des itinéraires cyclistes du territoire, à l’occasion d’une journée à partager en famille ou entre amis, qui sera ponctuée d’animations.

Parentis en Born (Port de Moutéou / Route des Campings) –> Sainte Eulalie en Born (Bord de Lac)

09h30 -Parentis en Born (Port de Moutéou / Route des Campings)

10h – Départ en direction de Sainte Eulalie en Born (Bord de Lac)

De 12h00 à 17h – Animations gratuites

Des navettes en bus ramèneront les cyclistes au point de départ.

Restauration et buvette sur place..

Départ port de Moutéou Route des Campings

Parentis-en-Born 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine



This event attracts more and more participants every year, with a simple concept: discover the region?s cycling routes, during a day of activities and entertainment for families and friends.

Parentis en Born (Port de Moutéou / Route des Campings) –> Sainte Eulalie en Born (Bord de Lac)

09:30 -Parentis en Born (Port de Moutéou / Route des Campings)

10h – Departure towards Sainte Eulalie en Born (Bord de Lac)

12h00 to 17h – Free entertainment

Shuttle buses will take cyclists back to the starting point.

Catering and refreshments on site.

Este evento atrae cada año a más participantes, con un concepto sencillo: descubrir las rutas ciclistas de la región, durante una jornada para compartir con la familia y los amigos, salpicada de eventos.

Parentis en Born (Port de Moutéou / Route des Campings) –> Sainte Eulalie en Born (Bord de Lac)

09h30 -Parentis en Born (Port de Moutéou / Route des Campings)

10h00 -Salida hacia Sainte Eulalie en Born (Bord de Lac)

De 12h00 a 17h00 – Animación gratuita

Autobuses lanzadera llevarán a los ciclistas de vuelta al punto de partida.

Catering y refrescos in situ.

Die Veranstaltung, die jedes Jahr mehr und mehr Teilnehmer anzieht, hat ein einfaches Konzept: Entdecken Sie die Radwege der Region an einem Tag mit der Familie oder mit Freunden, der von Animationen begleitet wird.

Parentis en Born (Port de Moutéou / Route des Campings) –> Sainte Eulalie en Born (Bord de Lac)

09:30 Uhr – Partis en Born (Port de Moutéou / Route des Campings)

10:00 Uhr – Abfahrt in Richtung Sainte Eulalie en Born (Bord de Lac)

Von 12.00 bis 17.00 Uhr – Kostenlose Unterhaltung

Shuttlebusse bringen die Radfahrer zum Startpunkt zurück.

Verpflegung und Getränke vor Ort.

