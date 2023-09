La Rando Rose de Saint Laurent sur Gorre Départ Place Weihenzell Saint-Laurent-sur-Gorre, 15 octobre 2023, Saint-Laurent-sur-Gorre.

Saint-Laurent-sur-Gorre,Haute-Vienne

La municipalité de Saint Laurent sur Gorre, le Comité de Jumelage de la Vallée de la Gorre et l’association Balades Laurentaises vous invitent pour une Rando Rose au profit de la Ligue Contre le Cancer. Rendez-vous le dimanche 15 octobre à 10h place Weihenzell pour un circuit de 5km. Un pot de l’amitié sera offert par la municipalité à l’arrivée. Tous les dons seront reversés à la ligue.

Il y aura également une vente de chaussettes sur place fabriquées par l’entreprise Broussaud aux Cars..

2023-10-15 fin : 2023-10-15 . .

Départ Place Weihenzell

Saint-Laurent-sur-Gorre 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The municipality of Saint Laurent sur Gorre, the Comité de Jumelage de la Vallée de la Gorre and the Balades Laurentaises association invite you to a Rando Rose in aid of the Ligue Contre le Cancer. Rendezvous on Sunday October 15 at 10 a.m. at Place Weihenzell for a 5km circuit. The municipality will offer a drink at the finish line. All donations will go to the League.

There will also be an on-site sale of socks made by the Broussaud company in Les Cars.

El municipio de Saint Laurent sur Gorre, el Comité de Jumelage de la Vallée de la Gorre y la asociación Balades Laurentaises le invitan a la Marcha Rosa en beneficio de la Liga contra el Cáncer. Únase a nosotros el domingo 15 de octubre a las 10 h en la plaza Weihenzell para recorrer 5 km. El ayuntamiento ofrecerá una bebida a la llegada. Todas las donaciones se destinarán a la Liga.

También habrá una venta in situ de calcetines fabricados por la empresa Broussaud en Les Cars.

Die Gemeinde Saint Laurent sur Gorre, das Comité de Jumelage de la Vallée de la Gorre und der Verein Balades Laurentaises laden Sie zu einer Rando Rose zugunsten der Krebsliga ein. Treffpunkt ist am Sonntag, den 15. Oktober um 10 Uhr am Place Weihenzell für eine 5 km lange Strecke. Am Ziel wird von der Gemeinde ein Umtrunk angeboten. Alle Spenden werden an die Liga weitergeleitet.

Es wird auch einen Verkauf von Socken vor Ort geben, die von der Firma Broussaud in Les Cars hergestellt werden.

Mise à jour le 2023-09-22 par OT Ouest Limousin