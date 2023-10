MARCHE NOCTURNE VERS LA CRÈCHE VIVANTE A LA LUEUR DES FLAMBEAUX départ place Schuman Walscheid, 9 décembre 2023, Walscheid.

Walscheid,Moselle

Voici une occasion originale de profiter des paysages nocturnes ! Participez à la marche aux flambeaux vers la crèche vivante de Walscheid ! Cette crèche vivante est unique et prend vie dans une grotte, la plus grande cavité naturelle de toute le Massif vosgien. Pensez à vous munir d’une lampe de poche et de chaussures de marche ! Trois départs sont prévus. Les préventes auront lieu sur Helloasso.

Il y aura également une vente sur place, au départ de la marche, sous réserve de disponibilité.

Le retour pourra se faire via un bus gratuit avec arrivée à la place Schumann. Une petite restauration (non comprise) sera proposée dans la salle des fêtes.. Tout public

Samedi 2023-12-09 17:30:00 fin : 2023-12-09 . 5 EUR.

départ place Schuman

Walscheid 57870 Moselle Grand Est



Here’s an original opportunity to enjoy the night-time scenery! Take part in a torch-lit walk to the Walscheid living nativity scene! This unique living crib comes to life in a cave, the largest natural cavity in the Vosges Massif. Don’t forget a flashlight and walking shoes! Three departures are planned. Pre-sales will take place on Helloasso.

There will also be an on-the-spot sale at the start of the walk, subject to availability.

The return journey will be by free bus, arriving at Place Schumann. Light refreshments (not included) will be available in the Salle des Fêtes.

Una forma original de disfrutar del paisaje nocturno Participa en el paseo con antorchas hasta la cuna viviente de Walscheid Este singular catre viviente cobra vida en una cueva, la mayor cavidad natural de todo el Macizo de los Vosgos. No olvide llevar linterna y calzado para caminar Están previstas tres salidas. La venta anticipada tendrá lugar en Helloasso.

Las entradas también estarán a la venta al comienzo de la marcha, según disponibilidad.

La vuelta se hará en autobús gratuito hasta la plaza Schumann. En la Salle des Fêtes habrá un refrigerio (no incluido).

Hier ist eine originelle Gelegenheit, die nächtliche Landschaft zu genießen! Nehmen Sie an der Fackelwanderung zur lebenden Krippe von Walscheid teil! Diese lebende Krippe ist einzigartig und erwacht in einer Höhle zum Leben, der größten natürlichen Höhle in den Vogesen. Denken Sie daran, eine Taschenlampe und Wanderschuhe mitzubringen! Es sind drei Abfahrten geplant. Der Vorverkauf findet auf Helloasso statt.

Vorbehaltlich der Verfügbarkeit wird es auch einen Verkauf vor Ort am Start der Wanderung geben.

Die Rückfahrt kann über einen kostenlosen Bus mit Ankunft am Schumannplatz erfolgen. Im Festsaal wird ein kleiner Imbiss angeboten (nicht im Preis inbegriffen).

Mise à jour le 2023-10-21 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG