Balade contée avec Anne Coste Départ Place Léon Litaud Saint-Laurent-sur-Gorre, 29 juillet 2023, Saint-Laurent-sur-Gorre.

Saint-Laurent-sur-Gorre,Haute-Vienne

L’association Balades Laurentaises avec le soutien de la municipalité de Saint Laurent sur Gorre vous invite pour une balade contée animée par Anne Coste le samedi 29 juillet à partir de 18h en partance de la Place Léon Litaud pour une distance de 5km. A 20h, pour ceux qui le souhaitent, pique-nique tiré du sac dans le jardin Desoubdanes. Si la météo est défavorable, repli dans la salle Jean Barbet. Une belle soirée qui se conte sur les chemins de l’Ouest Limousin !.

Départ Place Léon Litaud

Saint-Laurent-sur-Gorre 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Balades Laurentaises association, with the support of the municipality of Saint Laurent sur Gorre, invites you to a storytelling walk led by Anne Coste on Saturday July 29, starting at 6pm from Place Léon Litaud and covering a distance of 5km. At 8pm, for those who wish, there will be a picnic in the Desoubdanes garden. In the event of inclement weather, the event will take place in the Salle Jean Barbet. A wonderful evening on the paths of West Limousin!

La asociación Balades Laurentaises, con el apoyo del municipio de Saint Laurent sur Gorre, le invita el sábado 29 de julio a un paseo cuentacuentos dirigido por Anne Coste, que partirá a las 18.00 h de la plaza Léon Litaud y recorrerá una distancia de 5 km. A las 20.00 h, habrá un picnic en el jardín de Desoubdanes. En caso de mal tiempo, el paseo se realizará en la Sala Jean Barbet. Una magnífica velada por los senderos del Lemosín occidental

Der Verein Balades Laurentaises lädt Sie mit Unterstützung der Gemeinde Saint Laurent sur Gorre am Samstag, den 29. Juli ab 18 Uhr vom Place Léon Litaud aus zu einem 5 km langen Spaziergang mit Geschichten ein, der von Anne Coste moderiert wird. Um 20 Uhr können Sie im Garten Desoubdanes ein Picknick veranstalten. Bei schlechtem Wetter wird in den Saal Jean Barbet ausgewichen. Ein schöner Abend, der sich auf den Wegen des West-Limousin erzählt!

