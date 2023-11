Concert-déambulation « Les Accords’Leon Fanfare » Départ Place du 8 mai Luz-Saint-Sauveur, 31 décembre 2023, Luz-Saint-Sauveur.

Luz-Saint-Sauveur,Hautes-Pyrénées

Quand la fanfare LES ACCORDS’LEON décide d’organiser un banquet gastro musical, ils voient les choses en grand !

Mesdames, Messieurs : alignez les tables, drapez-les de vos plus belles nappes et sortez votre plus belle argenterie pour venir découvrir tout l’univers musical de leur épicerie fine de la chanson française.

Dégustez une cuisine 100% terroir avec des entrées, des plats, des fromages et des desserts qui vous seront servis en tambour et en fanfare !

Mais saurez-vous découvrir tous leurs ingrédients mélodiques au son de l’accordéon?

Allez… Installez-vous confortablement, mettez-vous sur votre 31 et laissez-vous choyer, c’est le moment de laisser la musique vous emporter!

> Tout public.

> Gratuit..

2023-12-31 20:15:00 fin : 2023-12-31 . EUR.

Départ Place du 8 mai LUZ-SAINT-SAUVEUR

Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



When the LES ACCORDS’LEON brass band decided to organize a gastro-musical banquet, they thought big!

Ladies and gentlemen: line up the tables, drape them in your finest tablecloths and get out your finest silverware to discover the musical universe of their French chanson delicatessen.

Enjoy 100% local cuisine, with starters, main courses, cheeses and desserts served to the beat of drums and fanfare!

But will you be able to discover all their melodic ingredients to the sound of the accordion?

Go on, then… Make yourself comfortable, dress up and let yourself be pampered. It’s time to let the music take you away!

> Open to all.

> Free admission.

Cuando la banda de música LES ACCORDS’LEON decidió organizar un banquete gastro-musical, ¡pensó a lo grande!

Señoras y señores, preparen las mesas, vístanlas con sus mejores manteles y saquen sus mejores cubiertos para descubrir el universo musical de su delicatessen de chanson francesa.

Disfrute de una cocina 100% local, con entrantes, platos principales, quesos y postres servidos al son de tambores y fanfarrias

Pero, ¿será capaz de descubrir todos sus melódicos ingredientes al son del acordeón?

¡Pues adelante! Póngase cómodo, arréglese y déjese mimar. ¡Es hora de dejarse llevar por la música!

> Todas las edades.

> Entrada gratuita.

Als die Band LES ACCORDS’LEON beschließt, ein musikalisches Gastro-Bankett zu organisieren, denken sie an die großen Dinge!

Meine Damen und Herren, stellen Sie die Tische auf, decken Sie sie mit Ihren schönsten Tischdecken ein und holen Sie Ihr schönstes Silberbesteck hervor, um die ganze musikalische Welt ihres Feinkostladens des französischen Chansons zu entdecken.

Genießen Sie eine 100%ig regionale Küche mit Vorspeisen, Hauptgerichten, Käse und Desserts, die Ihnen mit Trommeln und Fanfaren serviert werden

Aber werden Sie es schaffen, alle ihre melodischen Zutaten zum Klang des Akkordeons zu entdecken?

Kommen Sie schon… Machen Sie es sich bequem, werfen Sie sich in Schale und lassen Sie sich verwöhnen, es ist Zeit, sich von der Musik mitreißen zu lassen!

> Für alle Altersgruppen.

> Kostenlos.

Mise à jour le 2023-11-14 par OT de Luz St Sauveur|CDT65