Nord LA BELLE BOUCLE #1 départ : place du 19 mars Armentières, 16 septembre 2023, Armentières. LA BELLE BOUCLE #1 Samedi 16 septembre, 14h00 départ : place du 19 mars parcours libre d’accés Au fil de ce vaste parcours imaginé au cœur d’espaces naturels et urbains, croisant propositions culturelles et sportives, découvrez de nouvelles expositions artistiques. Plusieurs sont le fruit d’ateliers de pratiques artistiques menés au cours de l’été avec des habitants.

Parcours complet sur www.armentieres.fr

SAMEDI 14H30

VISITE INAUGURALE

JEAN-MARC FORCEVILLE « PANEL»

Gravures, monotypes, … cette exposition XXL offre à voir une sélection d’œuvres de cet artiste local de renom, pour une immersion dans son univers foisonnant. Jardin des Portes de France

« TRONCHES DE VIE »

Les habitants ont réalisé des portraits grand format en peinture avec les artistes Fabi ! et Maxi Cat du collectif La Lucarne. Les voici déployés sur bâches au cœur de ce formidable espace naturel. En complicité avec le Centre social Les 4 Saisons. Rue Champlain

« MON JARDIN RUE CHAMPLAIN »

Des photos grand format installées en façade des maisons de la rue Champlain, nées de la rencontre artistique complice des habitants de chaque maison et de photographes du Photo Club Léo Lagrange. En complicité avec le Centre social Les 4 Saisons et Habitat du Nord. départ : place du 19 mars Place du 19 mars 1962 – Armentières Armentières 59280 Nord Hauts-de-France 03 61 76 08 47 [{« link »: « http://www.armentieres.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

