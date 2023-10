RANDONNÉE SOUPE AUX POIS départ : place des Passeurs Abreschviller, 5 novembre 2023, Abreschviller.

Abreschviller,Moselle

Randonnée familiale, suivie d’un repas soupe aux pois, organisée par le club vosgien Sarrebourg-Abreschviller, au départ d’Abreschviller.

Une collation sera proposée à mi-parcours en forêt.

Cette manifestation permet de soutenir les actions d’entretien des sentiers du Club vosgien Sarrebourg-Abreschviller.

Il est possible de participer uniquement au repas pour le même tarif.

La vente des places est ouverte à l’office de tourisme Sarrebourg Moselle Sud ou auprès du président du club vosgien.. Tout public

Dimanche 2023-11-05 09:00:00 fin : 2023-11-05 12:30:00. 19 EUR.

départ : place des Passeurs

Abreschviller 57560 Moselle Grand Est



Family hike, followed by a pea soup lunch, organized by the Sarrebourg-Abreschviller Club Vosgien, departing from Abreschviller.

A snack will be served half-way through the forest.

This event supports the trail maintenance activities of the Club Vosgien Sarrebourg-Abreschviller.

It is possible to take part in the meal only, for the same price.

Tickets are on sale at the Sarrebourg Moselle Sud tourist office or from the President of the Club Vosgien.

Caminata familiar, seguida de una comida a base de sopa de guisantes, organizada por el Club de los Vosgos de Sarrebourg-Abreschviller, con salida de Abreschviller.

A mitad del recorrido se servirá un tentempié en el bosque.

Este evento apoya el trabajo de mantenimiento de senderos realizado por el Club Vosgien Sarrebourg-Abreschviller.

También se puede participar en la comida por el mismo precio.

Las entradas están a la venta en la oficina de turismo de Sarrebourg Moselle Sud o en la oficina del Presidente del Club Vosgien.

Familienwanderung mit anschließendem Erbsensuppenessen, organisiert vom Vogesenclub Sarrebourg-Abreschviller, Start in Abreschviller.

Auf halber Strecke im Wald wird ein Imbiss angeboten.

Mit dieser Veranstaltung werden die Maßnahmen des Vogesenclubs Sarrebourg-Abreschviller zur Instandhaltung der Wanderwege unterstützt.

Es ist möglich, zum gleichen Preis nur am Essen teilzunehmen.

Der Verkauf von Plätzen ist im Tourismusbüro Saarburg Moselle Sud oder beim Präsidenten des Vogesenclubs möglich.

