Marche pour Octobre Rose : Galan Départ Place de la Mairie Galan, 8 octobre 2023, Galan.

Galan,Hautes-Pyrénées

Marche de 10 km à l’occasion d’Octobre Rose

Une boucle agréable de Galan à Galez sillonnant à travers les côteaux

Pour le départ, rendez-vous place de la Mairie à Galan

Inscriptions 6€, foulard offert aux 50 premières inscriptions

Parcours de 10km avec :

– 1 relais collation

– et 1 collation offerte à tous les marcheurs à leur arrivée..

2023-10-08 09:00:00 fin : 2023-10-08 . EUR.

Départ Place de la Mairie GALAN

Galan 65330 Hautes-Pyrénées Occitanie



10 km walk to celebrate Pink October

A pleasant loop from Galan to Galez through the hills

Departure point: Place de la Mairie, Galan

Registration 6?, free scarf for the first 50 registrations

10km course with :

– 1 snack relay

– and 1 snack offered to all walkers on arrival.

Marcha de 10 km con motivo del Octubre Rosa

Un agradable bucle de Galan a Galez a través de las colinas

Punto de encuentro: Place de la Mairie, Galan

Inscripción 6?, pañuelo gratuito para las 50 primeras inscripciones

Recorrido de 10 km con :

– 1 relevo de tentempié

– y 1 tentempié ofrecido a todos los caminantes a la llegada.

10 km lange Wanderung anlässlich des Rosa Oktobers

Eine angenehme Schleife von Galan nach Galez, die sich durch die Hügel schlängelt

Treffpunkt für den Start: Place de la Mairie in Galan

Anmeldung 6?, die ersten 50 Anmeldungen erhalten ein Halstuch geschenkt

10 km lange Strecke mit :

– 1 Snack-Staffel

– und 1 Snack für alle Wanderer bei ihrer Ankunft.

Mise à jour le 2023-09-26 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65