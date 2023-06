Visite guidée de la colline historique de Vergy Départ Parking Église Saint-Saturnin Reulle-Vergy Reulle-Vergy, 16 septembre 2023, Reulle-Vergy.

Visite guidée de la colline historique de Vergy 16 et 17 septembre Départ Parking Église Saint-Saturnin Reulle-Vergy Rendez-vous à 14h30 sur le parking de l’église Saint-Saturnin. Durée : 3 h. Parcours escarpé. Groupe limité à 25 personnes. En cas d’intempéries ou si l’effectif est inférieur à 5, la sortie est annulée. Gratuit, participation libre.

Participez à une visite guidée de la colline historique de Vergy, et découvrez l’histoire plus que millenaire d’un lieu où épopées médiévales et amour courtois sont évoqués à travers l’histoire de la Maison de Vergy.

Vous pourrez admirer :

– l’église paroissiale Saint-Saturnin, dernier vestige du bourg castral de Vergy ;

– le site de l’ancienne forteresse ;

– les récentes restaurations du monastère bénédictin Saint-Vivant – lieu encore fermé au public.

Départ Parking Église Saint-Saturnin Reulle-Vergy 21 220 Reulle-Vergy Reulle-Vergy 21220 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté http://www.shapvergy.org [{« type »: « email », « value »: « contact@shapvergy.org »}] La colline de Vergy est un site unique en Bourgogne où épopées médiévales et amour courtois sont évoqués.

À découvrir : l’église paroissiale romane, dernier vestige du bourg castral de Vergy, le site de l’ancienne forteresse, ainsi que l’abbaye Saint-Vivant, en cours de restauration. parking

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

