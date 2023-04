randonnées bimensuelles Départ : Parking de la poste Pont-Salomon Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Pont-Salomon

randonnées bimensuelles Départ : Parking de la poste, 1 janvier 2023, Pont-Salomon. Licence FFRandonnée obligatoire

Possibilité d’adhérer via le site : https://www.rando-hauteloire.fr/le-club/trotte-sentiers/.

2023-01-01 à ; fin : 2023-12-31 . .

Départ : Parking de la poste Trotte Sentiers

Pont-Salomon 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Compulsory FFRandonnée Licence

Possibility to join via the website: https://www.rando-hauteloire.fr/le-club/trotte-sentiers/ Licencia FFRandonnée necesaria

Posibilidad de inscribirse a través de la página web: https://www.rando-hauteloire.fr/le-club/trotte-sentiers/ FFRandonnée-Lizenz erforderlich

Möglichkeit der Mitgliedschaft über die Website: https://www.rando-hauteloire.fr/le-club/trotte-sentiers/ Mise à jour le 2021-01-28 par Office de Tourisme Loire Semène

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Loire, Pont-Salomon Autres Lieu Départ : Parking de la poste Adresse Départ : Parking de la poste Trotte Sentiers Ville Pont-Salomon Departement Haute-Loire Lieu Ville Départ : Parking de la poste Pont-Salomon

Départ : Parking de la poste Pont-Salomon Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pont-salomon/

randonnées bimensuelles Départ : Parking de la poste 2023-01-01 was last modified: by randonnées bimensuelles Départ : Parking de la poste Départ : Parking de la poste 1 janvier 2023 Départ : Parking de la poste Pont-Salomon

Pont-Salomon Haute-Loire