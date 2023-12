Cet évènement est passé Visite guidée de l’exposition « Palazzo » – Eva Jospin Départ : Palais des Papes – en bas de l’escalier en bois à droite de l’entrée principale – Place du Palais des Papes Avignon Catégories d’Évènement: Avignon

Vaucluse Visite guidée de l’exposition « Palazzo » – Eva Jospin Départ : Palais des Papes – en bas de l’escalier en bois à droite de l’entrée principale – Place du Palais des Papes Avignon, 15 juillet 2023, Avignon. Avignon Vaucluse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-07-15 15:30:00

fin : 2023-12-16 L’exposition Palazzo, de l’artiste française Eva Jospin, investit différents espaces du Palais des Papes, invitant à une déambulation rêveuse entre des œuvres choisies pour répondre à l’histoire et l’architecture de la résidence pontificale..

L’exposition Palazzo, de l’artiste française Eva Jospin, investit différents espaces du Palais des Papes, invitant à une déambulation rêveuse entre des œuvres choisies pour répondre à l’histoire et l’architecture de la résidence pontificale. .

Départ : Palais des Papes – en bas de l’escalier en bois à droite de l’entrée principale – Place du Palais des Papes Palais des Papes

Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

Mise à jour le 2023-11-07 par Office de Tourisme Avignon Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Avignon, Vaucluse Autres Code postal 84000 Lieu Départ : Palais des Papes - en bas de l’escalier en bois à droite de l’entrée principale - Place du Palais des Papes Adresse Départ : Palais des Papes - en bas de l’escalier en bois à droite de l’entrée principale - Place du Palais des Papes Palais des Papes Ville Avignon Departement Vaucluse Lieu Ville Départ : Palais des Papes - en bas de l’escalier en bois à droite de l’entrée principale - Place du Palais des Papes Avignon Latitude 43.95064 Longitude 4.807724 latitude longitude 43.95064;4.807724

Départ : Palais des Papes - en bas de l’escalier en bois à droite de l’entrée principale - Place du Palais des Papes Avignon Vaucluse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/avignon/