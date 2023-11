A la découverte du Palais des Papes Départ : Palais des Papes – en bas de l’escalier en bois à droite de l’entrée principale Avignon, 1 septembre 2023, Avignon.

Avignon,Vaucluse

Une invitation à découvrir le Palais des Papes et la vie qu’on y menait au XIVe siècle à travers une visite guidée..

2023-09-01 11:00:00 fin : 2023-11-03 . .

Départ : Palais des Papes – en bas de l’escalier en bois à droite de l’entrée principale Départ : Palais des Papes

Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



An invitation to discover the Palace of the Popes and the life that was lived there in the 14th century through a guided tour.

Una invitación a descubrir el Palacio de los Papas y la vida que allí se vivía en el siglo XIV a través de una visita guiada.

Eine Einladung, den Papstpalast und das Leben, das man dort im 14. Jahrhundert führte, durch eine Führung zu entdecken.

Mise à jour le 2023-10-09 par Office de Tourisme Avignon Tourisme