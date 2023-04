A la découverte du Palais des Papes Départ : Palais des Papes Avignon Catégories d’Évènement: Avignon

2023-04-01 – 2023-04-30 11:00:00

Vaucluse . Une invitation à découvrir le Palais des Papes et la vie qu’on y menait au XIVe siècle à travers une visite guidée. Départ : Palais des Papes Départ : Palais des Papes – en bas de l’escalier en bois à droite de l’entrée principale Avignon

