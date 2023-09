RANDONNÉE ACCOMPAGNÉE EN MOBYLETTE Depart Office de Tourisme Xertigny, 30 septembre 2023, Xertigny.

Xertigny,Vosges

Au départ du Château des Brasseurs, partez pour une escapade en véritable mobylette vintage accompagné d’un guide passionné.

Venez profiter de panoramas à couper le souffle en vous baladant à faible allure dans la Vôge, plusieurs arrêts bucoliques seront proposés à la découverte de sites naturels ou pour des pauses gourmandes chez des producteurs

Retrouvez ou découvrez cette extraordinaire sensation de liberté et l’insouciance de l’adolescence au guidon de véritables mobylettes vintage.

Le tarif comprend la location du véhicule, du casque, l’essence et l’accompagnement et 500€ de caution par véhicule.

Prérequis : être majeur, avoir un permis et l’équilibre sur un 2 roues.. Adultes

Samedi 2023-09-30 13:30:00 fin : 2023-09-30 18:00:00. 57 EUR.

Depart Office de Tourisme

Xertigny 88220 Vosges Grand Est



Departing from the Château des Brasseurs, set off on a genuine vintage moped escapade accompanied by an enthusiastic guide.

Enjoy breathtaking panoramic views as you cruise at slow speed through the Vôge region, with several bucolic stops to discover natural sites or enjoy gourmet breaks at local producers

Rediscover that extraordinary feeling of freedom and carefree adolescence at the handlebars of genuine vintage mopeds.

The price includes vehicle rental, helmet, gasoline and accompaniment, plus a 500? deposit per vehicle.

Prerequisites: age of majority, driving license and balance on 2 wheels.

Saliendo del Château des Brasseurs, emprenda una escapada en un auténtico ciclomotor de época acompañado por un guía entusiasta.

Disfrute de unas vistas panorámicas impresionantes mientras recorre el Vôge a un ritmo pausado, con varias paradas bucólicas para descubrir parajes naturales o hacer una pausa gastronómica en establecimientos locales

Redescubra esa extraordinaria sensación de libertad y adolescencia despreocupada al manillar de auténticos ciclomotores de época.

El precio incluye el alquiler del vehículo, el casco, la gasolina y el acompañante, además de un depósito de 500 euros por vehículo.

Requisitos previos: ser mayor de 18 años, tener carné de conducir y saber mantener el equilibrio sobre 2 ruedas.

Starten Sie vom Château des Brasseurs aus zu einem Ausflug auf einem echten Vintage-Moped in Begleitung eines passionierten Führers.

Genießen Sie atemberaubende Panoramen, während Sie in langsamer Fahrt durch die Vôge fahren. Es werden mehrere bukolische Stopps zur Entdeckung natürlicher Sehenswürdigkeiten oder für Gourmetpausen bei Erzeugern angeboten

Entdecken Sie das außergewöhnliche Gefühl der Freiheit und die Unbeschwertheit der Jugend auf echten Vintage-Mopeds.

Der Preis beinhaltet die Miete des Fahrzeugs, den Helm, das Benzin und die Begleitung sowie 500? Kaution pro Fahrzeug.

Voraussetzungen: Volljährigkeit, Führerschein und Gleichgewicht auf einem Zweirad.

Mise à jour le 2023-06-30 par OT EPINAL ET SA REGION