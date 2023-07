JEU DE PISTE : L’EFFRAYANTE VISITE DE SARREBOURG Départ : Office de tourisme Sarrebourg, 21 octobre 2023, Sarrebourg.

Sarrebourg,Moselle

L’office de Tourisme de Sarrebourg Moselle Sud a créé cette visite à l’occasion d’Halloween.

Viens découvrir les recoins les plus sombres de la ville mais aussi des êtres hybrides, des monstres, une scène d’exécution etc…

Es-tu prêt à frémir ?!

Cette visite s’adresse aux 8 ans et + et n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

Le fascicule est remis gratuitement à l’office de tourisme.. Tout public

Vendredi 2023-10-21 10:00:00 fin : 2023-10-31 17:00:00. 0 EUR.

Départ : Office de tourisme Place des Cordeliers

Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est



The Sarrebourg Moselle Sud Tourist Office has created this tour for Halloween.

Come and discover the darkest corners of the town, as well as hybrid beings, monsters, an execution scene and more…

Are you ready to shiver?

This tour is for ages 8 and up, and is not accessible to people with reduced mobility.

The booklet is available free of charge from the tourist office.

La Oficina de Turismo de Sarrebourg Moselle Sud ha creado este recorrido con motivo de Halloween.

Venga a descubrir los rincones más oscuros de la ciudad, así como seres híbridos, monstruos, una escena de ejecución y mucho más…

¿Está preparado para pasar miedo?

Esta visita es para mayores de 8 años y no es accesible para personas con movilidad reducida.

El folleto está disponible gratuitamente en la oficina de turismo.

Das Fremdenverkehrsamt von Sarrebourg Moselle Sud hat diese Tour anlässlich von Halloween erstellt.

Entdecke die dunkelsten Ecken der Stadt, aber auch Hybridwesen, Monster, eine Hinrichtungsszene und vieles mehr.

Bist du bereit, dich zu gruseln?

Diese Führung richtet sich an Personen ab 8 Jahren und ist für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht zugänglich.

Die Broschüre ist kostenlos im Tourismusbüro erhältlich.

Mise à jour le 2023-07-14 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG