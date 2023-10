PARCOURS D’ENIGMES : LE JEU DES GNOMES Départ : Office de tourisme – Place des Cordeliers Sarrebourg, 2 décembre 2023, Sarrebourg.

Sarrebourg,Moselle

Par la grande barbiche du Père Noël ! C’est terrible, des gnomes se sont perdus dans le centre-ville de Sarrebourg, aide-nous à les retrouver !

Ce parcours s’adresse à tout public.

Le fascicule est remis gratuitement à l’office de tourisme et il est disponible en téléchargement.. Tout public

Samedi 2023-12-02 fin : 2023-12-27 . 0 EUR.

Départ : Office de tourisme – Place des Cordeliers

Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est



By Santa’s big goatee! It’s terrible, some gnomes have got lost in Sarrebourg town center. Help us find them!

This tour is for all ages.

The booklet is available free of charge from the tourist office, and can also be downloaded.

La gran perilla de Papá Noel Algunos gnomos se han perdido en el centro de Sarrebourg. ¡Ayúdenos a encontrarlos!

Esta visita es para todas las edades.

El folleto está disponible gratuitamente en la Oficina de Turismo y puede descargarse.

Beim großen Bart des Weihnachtsmanns! Es ist schrecklich, ein paar Wichtel haben sich in der Innenstadt von Saarburg verirrt, hilf uns, sie zu finden!

Dieser Rundgang richtet sich an alle Altersgruppen.

Die Broschüre wird kostenlos in der Touristeninformation abgegeben und steht zum Download zur Verfügung.

Mise à jour le 2023-10-26 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG