Visites Privées de la Cité Médiévale Départ : Office de Tourisme Gourdon, 1 août 2023, Gourdon.

Gourdon,Lot

Accompagné de notre guide conférencier, découvrez les histoires et le patrimoine de Gourdon : portes fortifiées, ruelles étroites, maisons à colombages, église St Pierre, hôtels particuliers, maison consulaire, échoppes des drapiers et quartier plus populaire…

Campée au sommet d’une butte, la cité médiévale se dévoile, rien que pour vous ….

2023-08-01 09:00:00 fin : 2023-08-31 19:00:00. 85 EUR.

Départ : Office de Tourisme

Gourdon 46300 Lot Occitanie



Accompanied by our tour guide, discover the history and heritage of Gourdon: fortified gates, narrow streets, half-timbered houses, St Peter’s church, mansions, consular house, draper’s shops and more popular neighborhood …

Camped at the top of a hill, the medieval city is revealed, just for you …

Acompañado por nuestro guía, descubra la historia y el patrimonio de Gourdon: puertas fortificadas, calles estrechas, casas con entramado de madera, iglesia de San Pedro, mansiones privadas, casa consular, puestos de pañeros y el barrio más popular…

Situada en lo alto de una colina, la ciudad medieval se revela, sólo para ti…

Entdecken Sie in Begleitung unseres Fremdenführers die Geschichten und das Kulturerbe von Gourdon: befestigte Tore, enge Gassen, Fachwerkhäuser, die Kirche St. Pierre, Herrenhäuser, das Konsulatshaus, die Tuchmacherbuden und das volkstümliche Viertel…

Die auf einem Hügel gelegene mittelalterliche Stadt enthüllt sich nur für Sie …

Mise à jour le 2023-08-12 par OT Gourdon