Crèches et santons de Provence Départ : Office de tourisme – 41 cours Jean Jaurès Avignon, 26 décembre 2023, Avignon.

Avignon,Vaucluse

Une découverte des traditions de Noël en Provence à travers les crèches et santons exposés dans divers lieux du centre historique..

2023-12-26 14:30:00 fin : 2023-12-27 . .

Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Discover Christmas traditions in Provence through the crèches (nativity scenes) and santon figurines on display in various spots in the historic centre.

Una visita por las tradiciones de Navidad en la Provenza a través de los belenes y las figuras del belén expuestos en distintos lugares del centro histórico.

Eine Entdeckungsreise zu den Weihnachtstraditionen der Provence mit Krippen und Santons, die an verschiedenen Orten des historischen Stadtzentrums zu bewundern sind.

