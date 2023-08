Histoire des grandes familles provençales et de leurs demeures Départ : Office de tourisme – 41 cours Jean Jaurès Avignon, 30 septembre 2023, Avignon.

Avignon,Vaucluse

De tous temps, la demeure fut le reflet de la puissance de ses habitants.

Avignon Tourisme vous invite à une balade commentée dans la ville, sur les traces des grandes familles provençales ayant marqué l’histoire avignonnaise..

2023-09-30 14:30:00 fin : 2023-09-30 . .

From time immemorial, the mansion has reflected the power of its inhabitants.

Avignon Tourisme invites you to take a guided tour of the town, following in the footsteps of the great Provencal families who have left their mark on Avignon’s history.

Desde tiempos inmemoriales, la residencia ha reflejado el poder de sus habitantes.

Avignon Tourisme le invita a realizar una visita guiada por la ciudad, siguiendo los pasos de las grandes familias provenzales que han dejado su huella en la historia de Aviñón.

Zu allen Zeiten war das Herrenhaus ein Spiegelbild der Macht seiner Bewohner.

Avignon Tourisme lädt Sie zu einem kommentierten Spaziergang durch die Stadt ein, auf den Spuren der großen provenzalischen Familien, die die Geschichte von Avignon geprägt haben.

