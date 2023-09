Avignon au temps des papes Départ : Office de tourisme – 41 cours Jean Jaurès Avignon, 1 août 2023, Avignon.

Avignon,Vaucluse

Une plongée dans l’Avignon médiévale incluant la visite du célèbre Palais des Papes !.

2023-08-01 14:30:00 fin : 2023-08-31 . .

Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



A dive into medieval Avignon including a visit to the famous Palais des Papes!

Una inmersión en la Aviñón medieval que incluye una visita al famoso Palacio de los Papas

Ein Eintauchen in das mittelalterliche Avignon einschließlich des Besuchs des berühmten Papstpalastes!

