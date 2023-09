Randonnée pédestre de l’espoir Départ mairie Oradour-sur-Vayres, 8 octobre 2023, Oradour-sur-Vayres.

Oradour-sur-Vayres,Haute-Vienne

En cet Octobre Rose l’association Rires et Loisirs vous invite pour une randonnée pédestre de l’espoir. Rendez-vous le dimanche 8 octobre à 9h place de la mairie à Oradour sur Vayres pour une randonnée de 11km. Pas besoin de réserver, enfilez vos baskets et venez ! Tous les bénéfices seront reversés à la Ligue Contre le Cancer..

2023-10-08 fin : 2023-10-08 . EUR.

Départ mairie

Oradour-sur-Vayres 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



In honor of Pink October, the Rires et Loisirs association invites you to take part in a walk for hope. Join us on Sunday October 8 at 9am at Place de la Mairie in Oradour sur Vayres for an 11km hike. No need to book, just get your sneakers on and come along! All profits will be donated to the Ligue Contre le Cancer.

Este octubre rosa, la asociación Rires et Loisirs le invita a participar en una marcha por la esperanza. Únete a nosotros el domingo 8 de octubre a las 9:00 en la Place de la Mairie en Oradour sur Vayres para una caminata de 11 km. No es necesario reservar, ¡sólo tienes que calzarte las zapatillas y venir! Todos los beneficios se destinarán a la Ligue Contre le Cancer.

In diesem Rosa Oktober lädt Sie der Verein Rires et Loisirs zu einer Wanderung der Hoffnung ein. Wir treffen uns am Sonntag, den 8. Oktober um 9 Uhr am Place de la mairie in Oradour sur Vayres zu einer 11 km langen Wanderung. Eine Reservierung ist nicht erforderlich, ziehen Sie einfach Ihre Turnschuhe an und kommen Sie! Alle Einnahmen werden an die Krebsliga gespendet.

