Balade dans le vignoble en Bus impérial Départ : le long de Moët & Chandon Épernay, 16 juillet 2023, Épernay.

Épernay,Marne

Offrez vous une joyeuse et pétillante balade commentée sur le rooftop de L’Impériale ! Vous serez transportés dans les coteaux champenois avec des arrêts dans des paysages exceptionnels.

Au programme de l’excursion :

– 3 flutes de champagne avec grignotage

– l’Avenue de Champagne et le vignoble

– démonstration de sabrage

– anecdotes sur la Champagne et le champagne.

2023-07-16 fin : 2023-07-16 16:30:00. .

Départ : le long de Moët & Chandon Rue Jean Chandon Moët

Épernay 51200 Marne Grand Est



Treat yourself to a merry, sparkling guided tour on the rooftop of L?Impériale! You’ll be transported to the hillsides of Champagne, with stops in exceptional landscapes.

Tour program:

– 3 flutes of champagne with nibbles

– the Avenue de Champagne and vineyards

– sabrage demonstration

– anecdotes about Champagne and champagne

Regálese una alegre y espumosa visita guiada en la azotea de L’Impériale Se transportará a las laderas de Champagne, con paradas en algunos paisajes excepcionales.

En el programa de la visita :

– 3 copas de champán con aperitivos

– la Avenue de Champagne y los viñedos

– demostración de chorro de arena

– anécdotas sobre la Champaña y el champán

Gönnen Sie sich eine fröhliche und prickelnde kommentierte Fahrt auf dem Rooftop des L’Impériale! Sie werden in die Weinberge der Champagne entführt, mit Stopps in außergewöhnlichen Landschaften.

Auf dem Programm des Ausflugs stehen:

– 3 Flöten Champagner mit Knabbereien

– die Avenue de Champagne und die Weinberge

– vorführung der Sandstrahltechnik

– anekdoten über die Champagne und den Champagner

