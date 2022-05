Départ “La Grosse Montée” Figeac, 2 juillet 2022, Figeac.

L’Orange fluo organise cette année la première édition de La Grosse Montée, son tout nouvel événement musique et sport. Un rendez-vous qui s’annonce familial, joyeux et rassembleur.

L’envie est de réunir le temps d’une journée les amoureux du sport et les amateurs de spectacles. Une montée de Figeac à vélo ouvrira la journée dès 11h. Sur place et en plus d’une programmation artistique tournée autour de la transpiration, plusieurs clubs ou associations sportives du territoire vous présenteront leurs activités à travers des ateliers, des démonstrations et des initiations. L’ensemble du programme vous est détaillé ici.

Rendez-vous pour transpirer ensemble et en musique lors de cette première édition qu’il ne faut absolument pas rater !”

