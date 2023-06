Conférence ambulante « Histoire, Atouts et Atours de la Vallée du Sichon Départ Gare routière de Vichy Vichy, 25 juin 2023, Vichy.

Vichy,Allier

Cette journée, concoctée par la direction du Patrimoine Historique, du Tourisme et du Thermalisme de Vichy Communauté, sera l’occasion de vous faire découvrir quelques-unes des pépites de notre Territoire..

2023-06-25 à 09:15:00 ; fin : 2023-06-25 18:00:00. .

Départ Gare routière de Vichy

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



This day, organized by the Vichy Communauté?s Historic Heritage, Tourism and Thermalism Department, will be an opportunity for you to discover some of our region?s nuggets.

Esta jornada, organizada por el Departamento de Patrimonio Histórico, Turismo y Termas de la Comuna de Vichy, será la ocasión de descubrir algunos de los tesoros de nuestra región.

Dieser Tag wurde von der Direktion für Historisches Erbe, Tourismus und Thermalismus der Vichy-Gemeinschaft zusammengestellt und bietet Ihnen die Gelegenheit, einige der Nuggets unseres Territoriums zu entdecken.

Mise à jour le 2023-06-04 par Vichy Destinations