BALADE CONTÉE, EN ROUTE VERS NOËL Départ écluse 4 Arzviller, 2 décembre 2023, Arzviller.

Arzviller,Moselle

Contes et légendes de Noël avec Isabelle Gruau, en compagnie de quelques personnages légendaires. Dès 6 ans, départ à l’Écluse n° 4. Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents. Merci de vous munir d’une lampe de poche. En partenariat avec le Conseil Syndical des Jeunes dans le cadre de Noëls de Moselle, action départementale. Organisé par la Médiathèque Intercommunale d’Arzviller.. Enfants

Samedi 2023-12-02 16:00:00 fin : 2023-12-02 17:00:00. 0 EUR.

Départ écluse 4 Vallée des Éclusiers

Arzviller 57405 Moselle Grand Est



Christmas tales and legends with Isabelle Gruau, in the company of some legendary characters. Ages 6 and up, departure from Écluse n° 4. Children are the responsibility of their parents. Please bring a flashlight. In partnership with the Conseil Syndical des Jeunes as part of Noëls de Moselle, a departmental initiative. Organized by the Médiathèque Intercommunale d’Arzviller.

Cuentos y leyendas de Navidad con Isabelle Gruau, en compañía de algunos personajes legendarios. Para niños a partir de 6 años, a partir de l’Écluse n° 4. Los niños son responsabilidad de sus padres. Se ruega llevar linterna. En colaboración con el Conseil Syndical des Jeunes en el marco de la iniciativa departamental Noëls de Moselle. Organizado por la Médiathèque Intercommunale d’Arzviller.

Weihnachtsmärchen und -legenden mit Isabelle Gruau, in Begleitung einiger legendärer Figuren. Ab 6 Jahren, Start an der Schleuse Nr. 4. Die Kinder stehen unter der Verantwortung ihrer Eltern. Bitte bringen Sie eine Taschenlampe mit. In Partnerschaft mit dem Conseil Syndical des Jeunes im Rahmen von Noëls de Moselle, einer Aktion des Departements. Organisiert von der interkommunalen Mediathek von Arzviller.

