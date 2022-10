Départ d’usines, 1970-1990 – Les photoreporters nantais racontent Passage Sainte-Croix, 4 novembre 2022, Nantes.

2022-11-04

Horaire : 12:00 18:30

Gratuit : oui

Nantes, à partir des années 1970 et 1980 : crises pétrolières, internationalisation des groupes industriels, fermetures d’usines, luttes sociales mémorables comme celles incarnées par “les filles de Chantelle” ou “les gars de la navale”… En deux décennies, l’identité maritime et industrielle de Nantes se dilue dans le paysage et la ville s’engage dans une métamorphose tertiaire et culturelle. Une profession, celle des photojournalistes, a enregistré ces mutations. Pour la presse locale ou nationale, ils ont pris des photos sur le vif, traitées dans l’urgence. Patiemment, méthodiquement, ces témoins du quotidien ont documenté le départ des entreprises du centre-ville et ses conséquences. Leurs images font revivre cette page emblématique de l’histoire locale, constitutive d’un patrimoine appartenant à tous, anciens Nantais comme nouveaux arrivants. Organisée principalement autour du travail d’Hélène Cayeux (AFP, Ouest-France), de Jean-Noël Thoinnet, de Jacky Péault (Presse Océan) et de Gilles Luneau (Gamma), l’exposition présente près de deux cents photographies mêlant des originaux d’époque, des reproductions contemporaines réalisées à partir de numérisations, des grands formats, ainsi que la fabrication d’une photo de presse. Exposition en partenariat avec LA RUE DE LA GRUE NOIRE et avec le soutien du Centre d’histoire du travail (CHT), présentée dans le cadre de la Quinzaine Photographique Nantaise (QPN, du 21 octobre au 19 novembre 2022). LA RUE DE LA GRUE NOIRE est une série d’événements autour de la photo et du patrimoine industriel nantais, produits par l’association Nantes en noir et blanc.

Passage Sainte-Croix Centre-ville Nantes 44000

