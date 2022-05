DÉPART DU TOUR DE LA MIRABELLE Baccarat Baccarat Catégories d’évènement: Baccarat

Meurthe-et-Moselle

DÉPART DU TOUR DE LA MIRABELLE Baccarat, 29 mai 2022, Baccarat. DÉPART DU TOUR DE LA MIRABELLE Baccarat

2022-05-29 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-29 14:00:00 14:00:00

Baccarat Meurthe-et-Moselle Baccarat Ce ne sont pas moins de 138 coureurs cyclistes qui se lanceront sur les routes de Lorraine pour l’ultime étape du Tour de la Mirabelle, pour rejoindre la ville de Damelevières, en partant de Baccarat. La présentation des équipes aura lieu sur la place du général Leclerc à 10h30 avec des animations jusqu’à 14h. Top départ de la course à 11h45 ! +33 3 83 76 35 35 http://www.ville-baccarat.com/ Tour de la Mirabelle

Baccarat

dernière mise à jour : 2022-04-11 par

Détails Catégories d’évènement: Baccarat, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Baccarat Adresse Ville Baccarat lieuville Baccarat Departement Meurthe-et-Moselle

Baccarat Baccarat Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/baccarat/

DÉPART DU TOUR DE LA MIRABELLE Baccarat 2022-05-29 was last modified: by DÉPART DU TOUR DE LA MIRABELLE Baccarat Baccarat 29 mai 2022 baccarat Meurthe-et-Moselle

Baccarat Meurthe-et-Moselle