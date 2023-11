Randonnée la thouarsaise Départ du stade Thouars, 5 novembre 2023, Thouars.

Thouars,Deux-Sèvres

Découvrez les paysages thouarsais à travers 3 randonnées pédestres de 6, 10, et 14km pour les plus sportifs, 2 circuits vélo route de 25 et 50 km, 2 circuits VTT de 30 et 65 km et 1 circuit Raid VTT de 75km. Ravitaillement gourmand sur tous les parcours..

2023-11-05

Départ du stade Rue de l’abbaye

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Discover the Thouarsais countryside on 3 hikes of 6, 10 and 14km for the more sporty, 2 road bike circuits of 25 and 50km, 2 mountain bike circuits of 30 and 65km and 1 Raid VTT circuit of 75km. Gourmet refreshments on all routes.

Descubra la campiña thouarsais en 3 recorridos a pie de 6, 10 y 14 km para los más deportistas, 2 circuitos en bicicleta de carretera de 25 y 50 km, 2 circuitos en bicicleta de montaña de 30 y 65 km y 1 circuito de raid en bicicleta de montaña de 75 km. Refrescos gourmet en todas las rutas.

Entdecken Sie die Landschaften von Thouarsais auf drei Wanderungen von 6, 10 und 14 km für die Sportlichsten, zwei Radtouren von 25 und 50 km, zwei Mountainbike-Touren von 30 und 65 km und eine Mountainbike-Raid-Tour von 75 km. Auf allen Strecken werden Sie mit leckeren Snacks versorgt.

