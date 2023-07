Visite du port Départ du port de pêche Dives-sur-Mer, 25 juillet 2023, Dives-sur-Mer.

Dives-sur-Mer,Calvados

Lors de cette visite, votre enfant apprend les techniques de pêche, les poissons que l’on trouve à Dives-sur-Mer, quand et avec quels bateaux.

Pour les enfants de 7 à 12 ans (adulte accompagnateur).

Inscription obligatoire..

2023-07-25 10:00:00 fin : 2023-07-25 12:00:00. .

Départ du port de pêche

Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie



On this tour, your child will learn about fishing techniques, what fish are found in Dives-sur-Mer, when and with which boats.

For children aged 7 to 12 (accompanying adult).

Registration required.

Durante esta visita, su hijo aprenderá las técnicas de pesca, los peces que se encuentran en Dives-sur-Mer, cuándo y con qué embarcaciones.

Para niños de 7 a 12 años (acompañados por un adulto).

Inscripción obligatoria.

Bei diesem Besuch lernt Ihr Kind die Techniken des Fischfangs kennen und erfährt, welche Fische es in Dives-sur-Mer gibt, wann und mit welchen Booten sie gefangen werden.

Für Kinder von 7 bis 12 Jahren (erwachsene Begleitperson).

Anmeldung erforderlich.

