Semaine européenne de la mobilité : balade patrimoniale intermodale Départ du pôle d’échange Aubagne, 7 octobre 2023, Aubagne.

Aubagne,Bouches-du-Rhône

L’ambition de la journée est de sensibiliser, découvrir, convaincre aux mobilités alternatives à la voiture individuelle en se libérant des contraintes de la circulation, du stationnement tout en privilégiant les transports en commun et la marche à pied..

2023-10-07 09:00:00 fin : 2023-10-07 17:00:00. .

Départ du pôle d’échange

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The aim of the day is to raise awareness, discover and convince people about alternatives to the private car, by freeing themselves from the constraints of traffic and parking, while giving priority to public transport and walking.

El objetivo de la jornada es sensibilizar, descubrir y persuadir a los ciudadanos para que utilicen alternativas al automóvil privado, liberándose de las limitaciones del tráfico y el aparcamiento y dando prioridad al transporte público y a los desplazamientos a pie.

Der Tag soll sensibilisieren, entdecken und von der alternativen Mobilität zum eigenen Auto überzeugen, indem man sich von den Zwängen des Verkehrs und des Parkens befreit und gleichzeitig die öffentlichen Verkehrsmittel und das Zufußgehen bevorzugt.

Mise à jour le 2023-09-15 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile