Marche caritative Départ du parking de l’église Auberville, 7 octobre 2023, Auberville.

Auberville,Calvados

Cette marche de 12 km vous permet de découvrir la commune et ses alentours, tout en réalisant une bonne action ! Les fonds sont reversés à l’association Rêves de Voyages, qui œuvre pour l’amélioration du confort des patients du centre anti-cancéreux François Baclesse de Caen..

2023-10-07 14:00:00 fin : 2023-10-07 . .

Départ du parking de l’église

Auberville 14640 Calvados Normandie



This 12 km walk allows you to discover the town and its surroundings, while doing a good deed! Proceeds go to the Rêves de Voyages association, which works to improve the comfort of patients at Caen’s François Baclesse cancer center.

Esta marcha de 12 km le permitirá descubrir la ciudad y sus alrededores, ¡al tiempo que realiza una buena acción! Todos los beneficios se destinarán a la asociación Rêves de Voyages, que trabaja para mejorar el confort de los pacientes del centro oncológico François Baclesse de Caen.

Bei dieser 12 km langen Wanderung können Sie die Gemeinde und ihre Umgebung erkunden und dabei auch noch etwas Gutes tun! Die Spenden gehen an den Verein Rêves de Voyages, der sich für die Verbesserung des Komforts der Patienten im Krebszentrum François Baclesse in Caen einsetzt.

