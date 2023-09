Parcours urbain : Avignon, eau vivante, eau cachée Départ du parcours Avignon, 14 octobre 2023, Avignon.

Durant cette visite guidée, vous déambulerez dans les rues à la recherche d’indices toponymiques et visuels. Ce parcours vous révéleva les aménagements hydrauliques et urbains dans la ville d’Avignon.

Cette promenade urbaine, réalisée en partenariat avec les musées et les archives d’Avignon, vous invite à découvrir la ville au travers du prisme de l’eau.

Laissez-vous porter au fil de l’eau !

Durée : 1h30

Départ du parcours 8 rue Frédéric Mistral 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Nord Rocade Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T16:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:30:00+02:00

© Volubilis