Corrida pédestre de Lourdes Départ du Palais des Congrès Lourdes, 9 décembre 2023, Lourdes.

Lourdes,Hautes-Pyrénées

C’est le rendez-vous annuel : l’association U.A.Lourdes en partenariat avec la Ville de Lourdes, organise le samedi 9 décembre 2023, la 11ème corrida pédestre dans les rues de Lourdes ! Top départ des festivités au halles de Lourdes et palais des congrès à partir de 19h30.

Cette épreuve regroupe des coureurs de tous âges répartis en 3 courses :

> La Père Noël :

– Enfants de 4 et 5 ans (années 2018 et 2019) = 1 tour du Palais des Congrès (400 m).

– Enfants de 6 à 8 ans (années 2015 à 2017) = 1 tour du Palais des Congrès (400 m).

> La Tourniquet :

– Enfants de 9 et 10 ans (années 2013 et 2014) = 2 tours du Palais des Congrès (800 m).

> La Course des As (une frontale est fortement recommandé) :

– Benjamins filles/garçons (années 2011/2012) = 1 tour du parcours en ville soit 3,300 km.

– Minimes filles/garçons (années 2009/2010) = 1 tour du parcours en ville soit 3,300 km.

– Personnes nées en 2008 et avant = 3 boucles du parcours en ville soit 10 km.

Tarifications et horaires :

– 17 h 00 : la Père Noël = Gratuit.

– 17 h 15 : la Tourniquet = Gratuit.

– 19 h 30 : la Course des As :

— Cadets/Juniors/Espoirs/Seniors/Masters = 13 € (3 tours).

— Benjamins /Minimes = 8 € (1 tour).

Informations et inscriptions via les coordonnées ci-dessous.

Inscriptions possibles le jour de la course jusqu’à 45 mn avant le départ. Clôture des inscriptions le samedi 9 décembre 2023 : 45 mn avant le début de chaque épreuve. Le retrait des dossards se fera le samedi 9 décembre 2023 à partir de 17 h et ce jusqu’à 15 mn avant le départ de chaque épreuve. Au Palais des Congrès de Lourdes ou sur la place du champ commun sous les édicules..

2023-12-09 19:30:00 fin : 2023-12-09 . .

Départ du Palais des Congrès LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



It’s the annual event: the U.A.Lourdes association, in partnership with the City of Lourdes, is organizing the 11th Corrida Pedestre in the streets of Lourdes on Saturday, December 9, 2023! The festivities get underway at the Halles de Lourdes and Palais des Congrès from 7.30pm.

This event brings together runners of all ages in 3 races:

> Santa Claus race :

– Children aged 4 and 5 (years 2018 and 2019) = 1 lap of the Palais des Congrès (400 m).

– Children aged 6 to 8 (years 2015 to 2017) = 1 lap of the Palais des Congrès (400 m).

> La Tourniquet :

– Children aged 9 and 10 (years 2013 and 2014) = 2 tours of the Palais des Congrès (800 m).

> La Course des As (a headlamp is strongly recommended):

– Benjamins girls/boys (years 2011/2012) = 1 lap of the city course (3.300 km).

– Minimes girls/boys (years 2009/2010) = 1 lap of the city course, i.e. 3.300 km.

– People born in 2008 and before = 3 loops of the course in town, i.e. 10 km.

Prices and times :

– 5:00 p.m.: Santa Claus = Free.

– 5:15pm: Tourniquet = Free.

– 7:30 p.m.: Course des As :

— Cadets/Juniors/Espoirs/Seniors/Masters = 13 ? (3 laps).

— Benjamins/Minimes = 8 ? (1 lap).

Information and registration via the contact details below.

Registration possible on race day up to 45 minutes before the start. Registration closes on Saturday, December 9, 2023: 45 minutes before the start of each event. Numbers can be collected on Saturday, December 9, 2023 from 5 p.m. until 15 minutes before the start of each event. At the Palais des Congrès in Lourdes or on the Place du Champ Commun under the aediculae.

Es un acontecimiento anual: la asociación U.A.Lourdes, en colaboración con la ciudad de Lourdes, organiza la 11ª Corrida Pedestre por las calles de Lourdes el sábado 9 de diciembre de 2023 Los festejos comenzarán en las Halles de Lourdes y el Palacio de Congresos a partir de las 19.30 horas.

Este evento reúne a corredores de todas las edades en 3 carreras:

> Carrera de Papá Noel :

– Niños de 4 y 5 años (años 2018 y 2019) = 1 vuelta al Palacio de Congresos (400 m).

– Niños de 6 a 8 años (años 2015 a 2017) = 1 vuelta al Palacio de Congresos (400 m).

> El torniquete :

– Niños de 9 y 10 años (años 2013 y 2014) = 2 vueltas al Palacio de Congresos (800 m).

> La Course des As (se recomienda encarecidamente llevar una linterna frontal):

– Benjamines niñas/niños (años 2011/2012) = 1 vuelta al recorrido urbano (3,300 km).

– Minimes chicas/chicos (años 2009/2010) = 1 vuelta al recorrido de la ciudad, es decir, 3,300 km.

– Personas nacidas en 2008 y antes = 3 vueltas al recorrido urbano, es decir, 10 km.

Precios y horarios:

– 17.00 h: Papá Noel = Gratis.

– 17.15 h: Tourniquet = Gratis.

– 19.30 h: Course des As :

— Cadetes/Juniors/Espoirs/Seniors/Masters = 13? (3 vueltas).

— Benjamines/Minimes = 8? (1 vuelta).

Información e inscripciones a través de los datos de contacto que figuran a continuación.

Puedes inscribirte el mismo día de la carrera hasta 45 minutos antes de la salida. La inscripción se cierra el sábado 9 de diciembre de 2023: 45 minutos antes de la salida de cada prueba. Los dorsales se podrán recoger el sábado 9 de diciembre de 2023 desde las 17.00 horas hasta 15 minutos antes de la salida de cada prueba. En el Palacio de Congresos de Lourdes o en la Place du Champ Commun bajo los edículos.

Der Verein U.A.Lourdes organisiert in Zusammenarbeit mit der Stadt Lourdes am Samstag, den 9. Dezember 2023, die 11. Corrida pédestre durch die Straßen von Lourdes! Start der Feierlichkeiten in den Hallen von Lourdes und im Kongresszentrum ab 19:30 Uhr.

Diese Veranstaltung umfasst Läufer aller Altersgruppen, die in drei Rennen aufgeteilt werden:

> Der Weihnachtsmann :

– Kinder von 4 und 5 Jahren (Jahrgänge 2018 und 2019) = 1 Runde um den Kongresspalast (400 m).

– Kinder von 6 bis 8 Jahren (Jahre 2015 bis 2017) = 1 Runde um den Kongress-Palast (400 m).

> Das Tourniquet :

– Kinder im Alter von 9 und 10 Jahren (Jahre 2013 und 2014) = 2 Runden um den Kongress-Palast (800 m).

> La Course des As (eine Stirnlampe wird dringend empfohlen) :

– Benjamins Mädchen/Jungen (Jahrgänge 2011/2012) = 1 Runde des Parcours in der Stadt, d. h. 3,300 km.

– Minimes Mädchen/Jungen (Jahrgänge 2009/2010) = 1 Runde des Parcours in der Stadt, d. h. 3,300 km.

– Jahrgang 2008 und älter = 3 Runden des Stadtkurses, d. h. 10 km.

Preisgestaltung und Zeitplan :

– 17.00 Uhr: Der Weihnachtsmann = Kostenlos.

– 17.15 Uhr: Das Tourniquet = kostenlos.

– 19.30 Uhr: Das Rennen der Asse :

— Kadetten/Junioren/Espoirs/Senioren/Masters = 13? (3 Runden).

— Benjamins /Minimes = 8 ? (1 Runde).

Informationen und Anmeldungen über die unten angegebenen Kontaktdaten.

Anmeldungen sind am Tag des Rennens bis 45 Minuten vor dem Start möglich. Anmeldeschluss am Samstag, den 9. Dezember 2023: 45 min vor Beginn jedes Rennens. Die Startnummern können am Samstag, den 9. Dezember 2023, ab 17 Uhr bis 15 Minuten vor dem Start jedes Rennens abgeholt werden. Im Palais des Congrès in Lourdes oder auf dem Place du Champ Commun unter den Ädikulen.

Mise à jour le 2023-10-19 par OT de Lourdes|CDT65