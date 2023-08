Promenade BrazzaNantes Découvrir l’ Afrique en Europe ! Départ du Musée Jules Verne ( 3 ,rue de l’ Hermitage) – Terminus à la Rue Joseph Cholet Nantes, 16 septembre 2023, Nantes.

Promenade BrazzaNantes Découvrir l’ Afrique en Europe ! Samedi 16 septembre, 15h00 Départ du Musée Jules Verne ( 3 ,rue de l’ Hermitage) – Terminus à la Rue Joseph Cholet Accès libre

L’ Afrique est évoquée dans 80% des rues de ce circuit permettant de comprendre l’héritage colonial et les questions contemporaines. Entre Jules Verne ( inspiration littéraire) et Joseph Cholet ( pillage de biens culturels) , le patrimoine africain se cache aussi dans le projet urbain et la référence touristique …

Départ du Musée Jules Verne ( 3 ,rue de l’ Hermitage) – Terminus à la Rue Joseph Cholet 3 rue de l’ Hermitage Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire 06 6 56 96 14

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

Presse Océan – Olivier Lanrivain