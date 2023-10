Or’ror quest II Départ du jeu : Hotel de l’abeille Orleans, 28 octobre 2023, Orleans.

Plongez dans une aventure mystérieuse à travers les rues d’Orléans !

Rejoignez nous pour une expérience captivante où les énigmes vous guideront vers l’inconnu.

Au cœur de cette soirée, la Brother Company, une équipe de chasseurs de fantômes intrépides, a besoin de votre aide!! Des phénomènes paranormaux étranges secouent la ville, et ils ont besoin de recrues pour les aider à démêler le mystère qui hante Orléans depuis cet nuit funeste de 1943 où un mariage clandestin a mal tourné…

départ : Hôtel de l’Abeille, le 28 et le 31 Octobre 2023, après votre brief de départ vous partirez mener l’enquête chez nos partenaires et dans les rues d’Orléans

durée de jeu: environ 2H // choix de votre créneau sur les 2 jours //L’expérience est déconseillée au -12 ans // meme scénario sur les 2 dates

choisir votre créneauq ui vous arrange le 28 octobre ou le 31 octobre

18h30

19h00

19h30

20h00

20h30

21h00

créneau et jour a choisir lors de votre réservation sur notre site internet : https://www.lesfranginsorleans.fr/or-ror-quest-ii

Départ du jeu : Hotel de l'abeille 64 Rue d'Alsace-Lorraine, Orleans Orleans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-28T18:30:00+02:00 – 2023-10-28T23:00:00+02:00

2023-10-31T17:30:00+01:00 – 2023-10-31T22:00:00+01:00

FMACEN045V50B7KR

oui