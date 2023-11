RANDONNÉE PÉDESTRE : LE MAQUIS DE SAFFRÉ Départ du Jardin Public Nozay, 10 décembre 2023, Nozay.

Nozay,Loire-Atlantique

Plongez dans l’histoire locale en explorant Le Maquis de Saffré.

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . .

Départ du Jardin Public Rue du Vieux Bourg

Nozay 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Immerse yourself in local history by exploring Le Maquis de Saffré

Sumérjase en la historia local explorando Le Maquis de Saffré

Tauchen Sie in die lokale Geschichte ein, indem Sie den Maquis de Saffré erkunden

