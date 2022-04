Départ du Def’d’Yves Pléneuf-Val-André, 30 avril 2022, Pléneuf-Val-André. Départ du Def’d’Yves Quai des Terre-Neuvas Notre Dame de la Garde Pléneuf-Val-André

2022-04-30 09:00:00 – 2022-04-30 Quai des Terre-Neuvas Notre Dame de la Garde

Pléneuf-Val-André Côtes d’Armor Pléneuf-Val-André Victime d’un AVC en 2017, Yves Maury a organisé le challenge d’effectuer 940 km au rythme d’étapes de 20 à 25 km quotidiennes sur 2 mois ! Son objectif : sensibiliser au risque d’AVC en rejoignant Apt, sa ville de naissance dans le Vaucluse.

Pour venir l’encourager lors de son départ, rendez-vous au port de Dahouët pour son départ ! +33 2 96 63 13 00 Victime d’un AVC en 2017, Yves Maury a organisé le challenge d’effectuer 940 km au rythme d’étapes de 20 à 25 km quotidiennes sur 2 mois ! Son objectif : sensibiliser au risque d’AVC en rejoignant Apt, sa ville de naissance dans le Vaucluse.

Pour venir l’encourager lors de son départ, rendez-vous au port de Dahouët pour son départ ! Quai des Terre-Neuvas Notre Dame de la Garde Pléneuf-Val-André

