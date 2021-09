Départ du challenge “Laurent Lachaume” Hendaye, 4 octobre 2021, Hendaye.

Départ du challenge “Laurent Lachaume” 2021-10-04 09:00:00 – 2021-10-04 Esplanade Croisière 2, boulevard de la Mer

Hendaye Pyrénées-Atlantiques Hendaye

Alpiniste passionné, Laurent LACHAUME est un athlète complet appréciant l’altitude, le froid, la neige et les grands espaces.

Il participe à des compétitions internationales de triathlon et d’Ironman et réalise de nombreux hauts sommets en parcourant le monde (Norvège, Suisse, Islande, Ile de la Réunion, Népal…).

Suite à quelques frayeurs telles que des minis comas lors de triathlon, une chute dans une crevasse, un ensevelissement dans une avalanche, un mal aigu des montagnes au Népal, les neurones en ont pris un coup !

Aujourd’hui Laurent a quelques troubles cognitifs.

Après 15 ans de compétition, Laurent souhaite mettre ses capacités physiques au profit de grandes causes !

Et en septembre 2021, avec ce défi trail de 827 km, Laurent va courir pour les enfants et adultes en situation de handicap mental et intellectuel accueillis par l’Adapei des Hautes-Pyrénées.

