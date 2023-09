« L’ÉNERGIE MUSCULAIRE » PRÉ-OUVERTURE DE LA FÊTE DE LA SCIENCE AU TRAIL DU BERGER Départ du cani-trail Puéchabon, 1 octobre 2023, Puéchabon.

Puéchabon,Hérault

L’énergie musculaire : Quel est l’effet de l’alimentation sur notre corps lors d’une activité sportive ?

Après la course, les coureurs sont invités sur le stand de l’association Kimiyo / 11h-14h..

2023-10-01 fin : 2023-10-01 . .

Départ du cani-trail

Puéchabon 34150 Hérault Occitanie



Muscular energy: What effect does food have on our bodies during sporting activity?

After the race, runners are invited to visit the Kimiyo association stand / 11am-2pm.

Energía muscular: ¿Qué efecto tiene la alimentación en nuestro organismo durante la actividad deportiva?

Después de la carrera, los corredores están invitados a visitar el stand de la asociación Kimiyo / 11h-14h.

Muskelenergie: Wie wirkt sich die Ernährung bei sportlicher Betätigung auf unseren Körper aus?

Nach dem Lauf sind die Läufer zum Stand der Organisation Kimiyo eingeladen / 11h-14h.

Mise à jour le 2023-09-24 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT