Escapade gourmande en calèche – Flacey-en-Bresse / Maynal

Beaufort-Orbagna Jura

Début : 2024-07-25 08:45:00

fin : 2024-07-25

Embarquez pour une escapade gourmande au rythme de la calèche ! Une balade tout en douceur mêlant découverte des paysages, du patrimoine de nos villages et rencontres avec les acteurs locaux

Un itinéraire champêtre entre Bresse et Jura mêlant découverte des étangs de la Bresse et des vignobles jurassiens. Du Domaine de la Loge à Flacey en Bresse à Maynal pour une visite de l’Eglise ainsi que d’une insolite cave à champignons.

Accueil à 8h45 – Départ 9h du Domaine de la Loge – 10 route du Sorbier – 71580 Flacey-en-Bresse

Limité à 7 personnes.

La balade comprend :

– les visites

– le transports en calèche

– la petite dégustation

– le déjeuner hors boissons

Départ Domaine de la Loge – Flacey-en-Bresse

Beaufort-Orbagna 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté



