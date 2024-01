La Baule – Quartier du centre-ville : villas et architecture – 1h30 Départ devant l’office de tourisme La baule, vendredi 16 février 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-16T14:30:00+01:00 – 2024-02-16T16:00:00+01:00

Fin : 2024-03-08T14:30:00+01:00 – 2024-03-08T16:00:00+01:00

Partez à la (re)découverte du premier quartier de la station balnéaire et laissez-vous charmer par ses villas exceptionnelles. Cette visite vous guide au travers du quartier des arbres, au temps de la Belle Époque et de son architecture éclectique.

La Paludière, la Saint-Charles, la villa Symbole ou Majolica, autant de noms évocateurs qui jalonneront votre parcours.

Confort de visite :

Gratuit sur réservation auprès de nos équipes : des canne-sièges, des appareils amplificateur de son, un fauteuil roulant.

Départ devant l’office de tourisme 8 place de la Victoire 44500 La baule La baule Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 24 34 44 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@labaule-guerande.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.labaule-guerande.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/la-baule-quartier-du-centre-ville-villas-et-architecture-1h30-la-baule.html »}]

CULTURE PATRIMOINE