La Baule – Les saveurs bauloises – 1h30 Vendredi 5 janvier, 14h30 Départ devant l’office de tourisme Billet: 10, Billet: 6, Billet: 4

Début : 2024-01-05T14:30:00+01:00 – 2024-01-05T16:00:00+01:00

Fin : 2024-01-05T14:30:00+01:00 – 2024-01-05T16:00:00+01:00

Partez à la découverte des plus belles villas de la fin du 19ème siècle dans le quartier des arbres et des oiseaux. La visite sera suivie d’une dégustation surprise d’un produit du territoire.

Gratuit sur réservation auprès de nos équipes : des canne-sièges, des appareils amplificateur de son, un fauteuil roulant

Départ devant l'office de tourisme 8 place de la Victoire 44500 La baule La baule Loire-Atlantique Pays de la Loire

CULTURE PATRIMOINE