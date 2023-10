Visite guidée Les saveurs bauloises – Saveurs d’Octobre Départ devant l’office de tourisme La baule, 8 février 2023, La baule.

Dans le cadre des Saveurs d’octobre**, nous vous proposons une** **visite guidée autour des saveurs bauloises

Les saveurs bauloises**

Partez à la découverte des plus belles villas de la fin du 19ème siècle dans le quartier des arbres et des oiseaux. La visite sera suivie d’une dégustation surprise d’un produit du territoire.

Durée : 1h30

Confort de visite :

Gratuit sur réservation auprès de nos équipes : canne-sièges, appareils amplificateur de son et fauteuil électrique

Informations et réservations :

Par téléphone au 02 40 24 34 44, par mail, ou directement auprès de nos Offices de Tourisme.

Pour réserver en ligne, cliquez sur le bouton orange ci-dessous.

Billetterie non échangeable et non remboursable.

Mais les Saveurs d’octobre c’est quoi ? C’est un mois entier dédié à la gastronomie, aux produits locaux et au patrimoine culinaire. C’est pour vous l’occasion de profiter pleinement de cette arrière-saison sur notre belle presqu’île gué­randaise.



Programme des Saveurs d’octobre

Départ devant l'office de tourisme 8 place de la Victoire 44500 La baule La baule Loire-Atlantique Pays de la Loire

