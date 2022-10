Visite guidée ‘Balade architecturale’ Départ devant l’office de tourisme, 14 octobre 2022, La baule.

Visite guidée ‘Balade architecturale’ 14 octobre – 30 décembre, les vendredis Départ devant l’office de tourisme

Billet: 9, Billet: 5, Billet: 4

Plongez au cœur de la station bauloise et découvrez la diversité de son architecture de sa création au XXIe siècle !

Départ devant l’office de tourisme 8 place de la Victoire 44500 La baule La baule Loire-Atlantique Pays de la Loire

Plongez au cœur de la station bauloise et découvrez la diversité de son architecture de sa création au XXIe siècle !

Après les visites « Quartier du centre-ville : villas et architecture » et « Quartier du Casino: échappée balnéaire », cette nouvelle balade vous fait découvrir la richesse du patrimoine baulois entre hôtels, églises, commerces, immeubles du front de mer et villas.

Confort de visite :

Gratuit sur réservation auprès de nos équipes : canne-sièges, appareils amplificateur de son et fauteuil électrique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-14T10:30:00+02:00

2022-12-30T12:00:00+01:00