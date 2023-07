Visite guidée à vélo ‘La Baule les Pins : Entre dune et forêt’ Départ devant l’Office de tourisme 44500 La baule La baule, 13 juillet 2023, La baule.

Visite guidée à vélo ‘La Baule les Pins : Entre dune et forêt’ 13 juillet – 31 août, les jeudis Départ devant l’Office de tourisme 44500 La baule Billet: 9, Billet: 5, Billet: 4

Entre végétation luxuriante et diversité architecturale étonnante, enfourchez votre vélo et partez à la rencontre de La Baule les Pins. Vous tomberez à coup sûr sous le charme de cette cité-jardin et de ses villas Art déco.

Les vélos ne sont pas fournis par l’office de tourisme.

Départ devant l’Office de tourisme 44500 La baule Départ devant l’Office de tourisme 44500 La baule La baule 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 24 34 44 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@labaule-guerande.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.labaule-guerande.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/visite-guidee-a-velo-la-baule-les-pins-entre-dune-et-foret-la-baule.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T10:30:00+02:00 – 2023-07-13T12:30:00+02:00

2023-08-31T10:30:00+02:00 – 2023-08-31T12:30:00+02:00

CULTURE PATRIMOINE