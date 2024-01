Guérande Visite guidée thématique Le village de Clis 1h30 Départ devant l’église Sainte-Catherine Guérande, dimanche 18 février 2024.

Guérande Visite guidée thématique Le village de Clis 1h30 Guérande, Ville d’art et d’histoire, vous propose de découvrir le village de Clis. Du haut de sa crête rocheuse, le village domine la presqu’île et révèle des vestiges de l’époque gallo-romaine, t… Dimanche 18 février, 15h00 Départ devant l’église Sainte-Catherine – Adulte: 11, Enfant: 7, Billet: 4

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-18T15:00:00+01:00 – 2024-02-18T16:30:00+01:00

Fin : 2024-02-18T15:00:00+01:00 – 2024-02-18T16:30:00+01:00

Guérande, Ville d’art et d’histoire, vous propose de découvrir le village de Clis. Du haut de sa crête rocheuse, le village domine la presqu’île et révèle des vestiges de l’époque gallo-romaine, témoignant de l’ancienneté de son habitat. Découvrez l’histoire de l’église Sainte-Catherine et des hauts lieux tels que la butte à César et les ruines de l’ancien blockhaus. Surplombant les marais salants, laissez-vous charmer par les rues, maisons et manoirs traditionnels d’un village paludier.

Confort de visite :

Gratuit sur réservation auprès de nos équipes des cannes-sièges, des appareils amplificateur de son.

Départ devant l’église Sainte-Catherine Clis 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 24 34 44 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@labaule-guerande.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.labaule-guerande.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/guerande-visite-guidee-thematique-le-village-de-clis-1h30-guerande.html »}]

CULTURE JEUNESSE